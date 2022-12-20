Пассажир рейса Екатеринбург – Ташкент хотел вывезти из РФ 4000 новых сим-карт

Сотрудники Кольцовской таможни нашли в багаже пассажира 4 тысячи сим-карт мобильных операторов России, которые он планировал увезти на родину в Узбекистан.

Как сообщили в пресс-службе Уральского таможенного управления, мужчина, вылетавший рейсом Екатеринбург – Ташкент, для прохождения таможенного контроля проследовал в «зеленый» коридор, как будто у него не было товаров для обязательного декларирования. Однако с собой он нес сумку, в которой при досмотре таможенники обнаружили двадцать картонных коробок общей массой более 20 килограммов с 4 тысячами новых сим-карт.

Гражданин пояснил, что товар он везет по просьбе знакомого и планировал передать его другу в аэропорту Ташкента. Так как с таможенными правилами не знаком, декларацию на товар не заполнял.

Сотрудники таможни решили, что такая партия сим-карт не может быть товаром для личного пользования. Карты изъяли, а в отношении авиапассажира возбудили дело об административном правонарушении по факту недекларирования товаров.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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