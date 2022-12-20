Владелец подпольной нарколаборатории приговорен к 8 годам строгого режима

В Березовском осужден иностранный гражданин, который являлся активным участником организованной группы наркоторговцев.
Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, с 2020 года злоумышленник выполнял в банде функции химика и кладовщика. Он получал и доставлял к себе домой химическое оборудование, реагенты и прекурсоры, затем готовил наркотик, содержащий мефедрон, и фасовал его на партии, которые прятал в тайниках для последующей продажи. Нарколабораторию он разместил в коллективном саду на территории Березовского. Из тайников и лаборатории полицейские вывезли более 10 кг наркотиков.
Березовский городской суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.
Березовский, Елена Владимирова
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