В Камышлове причиной поножовщины стал козел

Жительница Камышловского района предстанет перед судом за попытку убийства. Косвенной причиной преступления стал козел.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, все началось тогда, когда хозяева козла, 50-летняя женщина и ее сожитель, решили продать животное за 6 тысяч рублей и разместили соответствующее объявление в интернете. Копытным заинтересовался 29-летний гражданин одной из среднеазиатских республик, проживавший в Богдановиче. Он договорился с хозяевами о снижении цены до 5000 рублей, после чего приехал за животным на автомашине ВАЗ-2109.

Продавцы в тот вечер были пьяны, что и послужило причиной конфликта. Сожитель обвиняемой взял у покупателя деньги за козла, положил их в карман, но своей подруге ничего не сказал. Животное стреножили веревкой, при перерезании которой был использован нож, в итоге оказавшийся в руках у обвиняемой. Когда животное положили в багажник машины, хозяйка спросила покупателя, где деньги. Молодой человек пояснил ей, что уже отдал деньги ее сожителю. Поскольку мужчина был сильно пьян, он не смог сразу ответить, заплатил ему покупатель или нет. Обвиняемая решила, что покупатель хочет их обмануть, и в порыве внезапной агрессии ударила молодого человека ножом в грудь слева.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых добавил, что потерпевший испугался и поспешил уехать с места происшествия. Сначала он даже не понял, что причиненное ему ранение опасно. Однако после того как из раны сильно потекла кровь и состояние здоровья пострадавшего начало ухудшаться, он был доставлен в ближайшую больницу в Камышлове. Врач-хирург провел экстренную операцию.

Установить причастность к совершению преступления хозяйки козла не составило особого труда: очевидцами криминального происшествия стали двое находившихся в машине знакомых пострадавшего.

Камышлов, Елена Владимирова

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