Три человека погибли, еще трое пострадали в ДТП под Верхней Салдой (ФОТО)

Три человека погибли и еще трое получили травмы в ДТП, которое случилось сегодня около 14:00 под Верхней Салдой.

Как сообщили в пресс-службе УГИБДД, 30-летний водитель автомобиля ВАЗ-2110 выехал на встречную полосу, где врезался в «газель». Он и две его пассажирки погибли, еще два пассажира легковушки и водитель «газели» доставлены в ЦГБ Верхней Салды, где им оказывают необходимую медицинскую помощь. Личности участников происшествия в настоящий момент устанавливают сотрудники органов внутренних дел.

Известно, что водитель ВАЗ-2110 был жителем Краснодарского края. Погибшие пассажиры-женщины не были пристегнуты ремнями безопасности, из-за чего в момент столкновения вылетели из салона автомобиля. Водитель «газели», житель Екатеринбурга 1987 г.р., перевозил строительные материалы.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и сотрудники Госавтоинспекции. Движение транспортных средств вблизи места происшествия временно организовано в одну полосу, инспекторы ДПС регулируют поток. Наличие или отсутствие в крови у погибшего водителя алкоголя или иных запрещенных веществ установит назначенная представителями МВД экспертиза.

Апд: по уточненным данным, погибли четыре человека – водитель и три пассажира «ВАЗ-2110», госпитализированы еще двое.

Верхняя Салда, Елена Владимирова

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