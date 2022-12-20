Страдают гипертоники, астматики и больные артрозом: врач рассказала, как перепады температуры влияют на здоровье

На этой неделе погода на Урале выделывает кульбиты: со вчерашних +1 сегодня резко похолодало до -15, ночью на четверг обещают -20, а в пятницу – снова теплую погоду около нуля. По словам врачей, на такие перепады остро реагируют люди с хроническими заболеваниями. Объясняем, почему так происходит и можно ли избежать ухудшения здоровья.

«Организм человека может приспособиться к изменяющимся погодным условиям благодаря системе терморегуляции, – говорит врач-терапевт «Инвитро-Урал» Алена Гуляева. – Контролируют эти процессы нервная и гуморальная системы. При охлаждении в организме рефлекторно уменьшается теплоотдача и усиливается теплопродукция. Снижение теплоотдачи происходит за счет спазма (сужения) сосудов, увеличения термического сопротивления тканей организма. Длительное воздействие низкой температуры приводит к стойкому сосудистому спазму, нарушению питания тканей. Рост теплопродукции при охлаждении достигается путем окислительных обменных процессов в организме (понижение температуры тела на 1 градус сопровождается приростом обменных процессов на 10 градусов). При воздействии низких температур увеличивается артериальное давление, объем вдоха и сокращается частота дыхания. В организме вырабатывается много гормонов стресса, что также приводит к спазму сосудов, повышению артериального давления и плохому самочувствию».

По словам доктора, у здорового человека такие процессы регуляции происходят быстрее и почти незаметно. А на больного изменения погодных условий влияют негативно. Особенно страдают пациенты с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой системы (перепады артериального давления), заболеваниями органов дыхания (астма, хронический бронхит), с заболеваниями опорно-двигательного аппарата (артроз, артрит), заболеваниями нервной системы (головокружения, мигрени, тревожные расстройства). Ухудшение самочувствия могут испытать и те, у кого были травмы головы, переломы. А также люди, ведущие малоподвижный образ жизни, с вредными привычками (курение, алкоголь).

Медикаментозной профилактики для таких случаев не существует. Но человек может помочь себе сам, наладив образ жизни.

«Важен рацион питания, включайте продукты, богатые витаминами В, С, Д, омега-3 ненасыщенными жирными кислотами, овощи, фрукты или ягоды – до 400 граммов в день, нежирное мясо и рыбу. Регулярные физические нагрузки, самое простое и доступное всем. Например, ходьба прекрасно тренирует сердечно-сосудистую, дыхательную и нервную системы. При ходьбе ускоряется движение крови по сосудам, вырабатываются вещества, которые улучшают сосудистый тонус, регулируют свертываемость крови и улучшают поступление кислорода к органам и тканям. Кроме того, улучшаются обменные процессы, вырабатываются эндорфины, улучшается настроение и повышается стрессоустойчивость», – говорит Алена Гуляева.

Людям с хроническими заболеваниями врачи советуют наиболее пристально в такие недели следить за состоянием организма: мерить давление, пульс, частоту дыхания. Важно строго соблюдать схему приема назначенных препаратов. Пациентам с гипертонией рекомендуется исключить из рациона продукты, которые могут еще сильнее повысить артериальное давление (насыщенные мясные и рыбные бульоны, крепкий чай, кофе, бобы, горох, газированные напитки), ограничить употребление соли.

«Важно, чтобы были в запасе таблетки, помимо базовой терапии, которые относятся к скорой помощи: для гипертоников – гипотензивные, для астматиков – препараты, которыми они купируют приступ, при заболеваниях суставов снизить дискомфорт помогут противовоспалительные мази, теплая, особенно шерстяная, одежда», – напоминает врач.

Еще одна неприятность, с которой в период колебания температуры могут столкнуться и хроники, и здоровые люди, – проблемы со сном.

«Гормон сна мелатонин регулирует многие важные функции организма, повышая его способность адаптироваться к внешней среде. Рекомендуется в этот период использовать успокаивающие растительные средства (валериана, пустырник, пион, мята, мелисса), травяные чаи с добавлением ромашки, малины, – рассказала терапевт «Инвитро-Урал». – Если же плохое самочувствие сохраняется, не следует заниматься самолечением, обратитесь к врачу».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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