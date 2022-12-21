За четыре дня гаишники поймали более 500 пешеходов-нарушителей

В ГИБДД подвели итоги рейдов близ пешеходных переходов, которые проводились с 15 по 18 декабря. За это время полицейские остановили 527 граждан, которые пересекали дорогу в неположенном месте или на красный свет светофора. За это же время гаишники поймали 118 водителей, которые не предоставили преимущество переходящим дорогу, 110 из них нарушили правила проезда пешеходных переходов.

В ГИБДД по Екатеринбургу напомнили водителям, что они обязаны пропускать пешеходов и снижать скорость при приближении к переходам, а на регулируемых переходах автомобилисты должны дать возможность людям закончить переход проезжей части. Но и у пешеходов есть обязанности, тем более что от их соблюдения зависит их жизнь. «Пешеходам следует помнить, что наличие пешеходного перехода не гарантирует безопасность. При пересечении дороги необходимо оценить расстояние до автомобилей и их скорость, а также убедиться в том, что водители предоставляют преимущество. При движении в темное время суток на одежде и аксессуарах пешеходов должны быть световозвращающие элементы – это даст водителю возможность своевременно заметить пешехода, снизить скорость и принять меры к недопущению наезда», – прокомментировали в отделении пропаганды Госавтоинспекции УМВД России по Екатеринбургу.

Екатеринбург, Марина Иванова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»