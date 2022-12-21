Депутат предложил Екатеринбургу сэкономить на уборке снега оригинальным способом

Депутат Госдумы Максим Иванов считает, что Екатеринбургу нужно перенять у Москвы «передовой подход к уборке снега». Он заключается в том, что на широких пешеходных тротуарах собирают выпавший снег в огромные кучи.

«Белоснежные горы привлекают детвору, превращаясь для них в естественные природные спортплощадки. Сегодня Екатеринбург также заваливает снегом. Стоит ли весь его вывозить за город на полигоны? Уверен, что не стоит. Надо перенимать передовой опыт Москвы. Намерен обратиться к главе Екатеринбурга. А.В.Орлову с предложением оценить целесообразность создания на некоторых центральных широких тротуарах «рекреационных гляциологических парков» – снежных гор, – которые по-новогоднему украсят город, немного сохранят бюджет на уборку снега и привлекут детвору к активному отдыху на свежем воздухе», – написал парламентарий в своем telegram-канале.

Добавим, что в Екатеринбурге снег регулярно вывозят на полигоны, а неубранные своевременно сугробы на улицах становятся поводом для критики властей горожанами.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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