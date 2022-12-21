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Среда, 21 декабря 2022, 10:22 мск

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Свердловские IT-компании получат скидку 50% на аренду недвижимости для серверов

Губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о новых мерах поддержки IT-компаний.

В регионе на 50% сокращается размер платы за аренду недвижимости для размещения объектов связи и центров обработки данных. Льгота предоставляется по договорам аренды государственного и муниципального имущества. Чтобы получить ее, предпринимателям необходимо обратиться в министерство по управлению госимуществом Свердловской области и заполнить типовое заявление. Новая мера поддержки будет действовать с 1 декабря 2022 года по 31 декабря 2024 года, сообщили в пресс-службе областного правительства.

На сегодняшний день в Свердловской области зарегистрировано 763 малых и средних предприятия цифровой отрасли, аккредитованных как IT-компании.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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