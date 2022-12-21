«Заехал в магазин, социальная морковь – 20 рублей», – глава УФАС рассказал о росте цен на продукты

Свердловские антимонопольщики с февраля принимают от граждан жалобы на рост цен на продукты. За это время на горячую линию поступило всего порядка 370 заявлений, причем за последние две недели – ни одного. Глава УФАС Свердловской области Дмитрий Шалабодов рассказал, что больше всего жалоб было весной, и связаны они были с сезонным подорожанием овощей. Как только собрали новый урожай, цены снизились, – и, видимо, люди жаловаться перестали. «Я вчера заехал в магазин, готовился к пресс-конференции. Социальная морковь стоит 20 рублей. социальный лук – 24-25 рублей. Это показатель того, что не административными мерами надо регулировать цены, цены регулирует баланс спроса и предложения», – прокомментировал увиденное в магазине главный антипомопольщик области.

УФАС мониторит среднеоптовые цены. Как отметил Шалабодов, свинина за год подешевела на 30 процентов, курица на 9, рыба подорожала на 25 процентов, молочка на 19 процентов, гречка на 6 процентов (данные ноября этого года к ноябрю 2021 года). «Надо соотносить это с индексом цен на продовольственные товары. Декабрь этого года к декабрю прошлого года он составил 109,3 %, цены на 9,3 выросли», – добавил Шалабодов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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