В книжных творчество иноагентов заматывают в пленку (ФОТО)

В книжных магазинов произведения современников, признанных иноагентами, не снимают с продажи, но упаковывают более тщательно – заматывают в пленку, чтобы познакомиться с текстом, не купив книгу, было нельзя.

Такая судьба постигла, например, издания бывшего журналиста кремлевского пула, писателя-фантаста Дмитрия Глуховского, признанного иноагентом в октябре этого года – его трилогию о выживающих в метро после ядерного взрыва кустарно заклеили пленкой.

На сервисах покупки электронных книг в описание книг, которые написаны включенными в реестр гражданами, также появились сноски, что «материал произведен иноагентом».

Екатеринбург, Елена Сычева

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