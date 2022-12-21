Шалабодов: в Свердловской области вскрыли пять картельных сговоров

УФАС по Свердловской области в этом году нашло пять картельных сговоров при проведении закупок. Все они – в сфере строительства. Самая крупная картель вскрылась при проведении закупок на строительство спортивного объекта, три компании «договорились» при заключении контакта на 118 миллионов рублей. Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал глава УФАС Свердловской области Дмитрий Шалабодов. Называть компании-участников картели он не стал.

Добавим, с июня в России действуют правила, по которым закупки можно отдавать единственному поставщику, вообще не организуя конкурентные процедуры. Однако насколько просела конкурентность в регионе из-за этого закона, Шалабодов сказать затруднился – антимонопольщики не имеют права пересчитывать торги в нынешних условиях. «На одном из заседаний губернатор давал получение проводить такое только в исключительных случаях. А в случаях, когда закупки плановые, например, при строительстве дорог, не проводить ни в коем случае у единственного поставщика. Если сравнивать с другими субъектами, где многие закупки решили проводить у единственного поставщика, то в Свердловской области такого не было», – сообщил Шалабодов.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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