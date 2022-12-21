В Екатеринбурге чистят от снега новогодние площадки

Перед новогодними праздниками коммунальные службы Екатеринбурга работают в усиленном режиме.

Об этом сообщает пресс-служба мэрии со ссылкой на председателя комитета благоустройства Тамару Благодаткову. По словам чиновницы, в преддверии Нового года в работе служб благоустройства несколько смещаются акценты. Помимо уборки дорог от снега до асфальта и обработки наледи, специалисты должны полностью очистить территории, где запланированы праздничные мероприятия: ледовые городки, площади, скверы и прилегающие к ним улицы. Как объяснила Благодаткова, это необходимо, чтобы горожане могли комфортно добраться до этих мест и ни в коем случае не травмировались во время отдыха.

Она также отметила, что уборка никогда не останавливается. Службы благоустройства продолжат работу даже 31 декабря и 1 января.

За минувшие сутки из Екатеринбурга было вывезено более 40 тысяч тонн снега, а для обработки УДС израсходовано почти 52 тонны ПГМ и 77 фракционного песка. В уборке уральской столицы было задействовано 467 единиц спецтехники и 530 рабочих.

Днем 21 декабря коммунальщики продолжат работу в усиленном режиме. На улицы города выйдут 421 рабочий и 178 единиц спецтехники, в том числе 27 КДМ, 47 тракторов, 7 снегопогрузчиков, 13 грейдеров, 13 фронтальных погрузчиков, 57 самосвала и другие.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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