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Среда, 21 декабря 2022, 14:21 мск

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Основной маршрут в Академический перекроют на полгода

В Екатеринбурге на полгода перекроют проезд по четной стороне улицы Серафимы Дерябиной. На участке от Зоологической до дома № 34 дорога будет закрыта с 9 января по 20 июня 2023 года. «Это связано со строительством трамвайной линии в Академический район», – прокомментировали в пресс-службе мэрии. Движение транспорта в обоих направлениях будет направлено по нечетной стороне улицы Серафимы Дерябиной.

Добавим, работы по прокладке трамвайной линии ведет «Уралтрансспецстрой». Ранее подрядчик обещал сдать объект в 2023 году.

Екатеринбург, Марина Иванова

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