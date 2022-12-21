«Автомобилист» потерпел домашнее поражение от «Сибири»

«Автомобилист» провел заключительный домашний матч в 2022 году. Сегодня на льду КРК «Уралец» екатеринбуржцы встречались с новосибирской «Сибирью» и потерпели поражение со счетом 0:4, хотя почти в два раза превзошли соперника по броскам.

В составе «Сибири» отличились Владимир Бутузов, Никита Коротков, Тревор Мерфи и Михал Чайковски. Четвертую шайбу гости забросили в пустые ворота «Автомобилиста» уже на предпоследней минуте матча. В третьем периоде у екатеринбуржцев был шанс размочить счет: шайба залетела в ворота «Сибири» от конька Виктора Неучева. Но арбитры отменили это гол.

По ходу матча «Автомобилист» сменил вратаря Юхана Маттссона на Игоря Бобкова. Позднее главный тренер екатеринбургского клуба Николай Заварухин пояснил, что в команде гуляет вирус. Маттссон вышел на игру в хорошем состоянии, но в перерыве у него поднялась температура, поэтому его пришлось заменить.

«Первый период матча был неплохой, 13-3 по броскам (в пользу «Автомобилиста» – прим. ред.), но пропустили гол, с пятака упустили соперника. Что касается второго периода, то мы владели шайбой, но пропустили контратаку, и получили пропущенный гол с нулевого угла. Не хватило остроты перед воротами, не хватило именно голов сегодня», – прокомментировал итоги матча Николай Заварухин.

До Нового года «Автомобилист» проведет еще четыре выездных матча, а на лед Екатеринбурга команда вернется 3 января, чтобы сыграть против омского «Авангарда».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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