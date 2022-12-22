У 23% свердловчан за год упали доходы

У 23% жителей Свердловской области упали доходы, в целом по России этот показатель чуть ниже, 22%. Чаще всего на снижение зарплаты жалуются в сферах «Автомобильный бизнес» (35%), «Консультирование» и «Продажи» (по 31%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (30%), а также «Медицина, фармацевтика» и «Маркетинг, реклама, PR» (по 29%). Таковы итоги опроса, которые провел сервис hh.ru.

Вместе с тем за год у 22% свердловчан зарплата выросла – они работают в добыче сырья, IT, банках, являются специалистами по закупкам или трудятся в производственной сфере.

У 42% опрошенных свердловчан заработная плата в 2022 году осталась без изменений. Еще 8% рассказали, что их сократили, остальные затруднились дать однозначную оценку. О сокращении чаще всего сообщали представители профессиональных сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (25%), «Высший менеджмент» (24%) и «Закупки» (23%). По данным hh.ru, средняя предлагаемая зарплата в Свердловской области составляет 51 175 рублей.

Екатеринбург, Марина Иванова

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