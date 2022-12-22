Орлов подвел итоги уходящего года в «Вечернем Екатеринбурге»

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в очередном выпуске общественно-политической газеты «Вечерний Екатеринбург» подвел итоги уходящего года. Исходя из представленных данных, 2022 год, несмотря ни на что, сложился для уральской столицы вполне благополучно.

Например, объём промышленного производства на крупных и средних предприятиях с января по октябрь составил более 570 миллиардов рублей и увеличился на 15,1 % к уровню 2021 года.

Оборот крупных и средних организаций Екатеринбурга составил около 3 триллионов рублей за 10 месяцев уходящего года, а объём товаров обрабатывающих производств – более 460 миллиардов рублей.

За январь – сентябрь объем инвестиций по крупным и средним организациям Екатеринбурга увеличился почти на 24 % по сравнению с первым полугодием прошлого года и составил чуть более 124 миллиардов рублей.

Объем введённого жилья составил около 1,5 миллиона квадратных метров. Также в эксплуатацию будут введены 800 тысяч квадратных метров нежилых объектов.

В рамках работы над созданием комфортной городской среды были разработаны концепции и эскизные проекты благоустройства 4 участков набережных общей протяженностью более 12 километров.

Положительную динамику пассажиропотока демонстрирует городской общественный транспорт. Объем перевозки пассажиров увеличился почти на 6 % по сравнению с 2021 годом и составил почти 247 миллионов человек.

Выполнен комплексный капитальный ремонт 2 зданий детских садов и 4 зданий школ. В сумме – почти на 2 тысячи 700 мест. Также завершено обустройство двух школьных стадионов.

Количество школьников в сентябре 2022 года увеличилось на 10 тысяч человек по сравнению с предыдущим учебным годом и достигло 191 тысячи.

Введено в эксплуатацию 32 новых спортивных сооружения, реконструировано 7дворовых спортплощадок.

Как пишет «Вечерний Екатеринбург», в 2022 году в Екатеринбурге было капитально отремонтировано 73 километра тепловых сетей, осуществлен ремонт и перекладка 40 километров сетей водоснабжения и водоотведения.

Благоустроители в этом году преобразили 10 дворовых территорий. Обновлено было также дорожное покрытие – более 530 тысяч квадратных метров.

До конца года будут заменены 311 лифтов в 101 многоквартирном доме.

В 2022 году у Екатеринбурга появилось 3 города-побратима: Крань (Словения), Минск (Республика Беларусь), Бишкек (Республика Кыргызстан), а также 3 новых города-партнера: Цицикар, Харбин и Шэньчжэнь (Китайская Народная Республика).

Екатеринбург, Елена Васильева

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