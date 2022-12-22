В России отмечают Анну Темную. Что нельзя делать в этот день

Сегодня в России отмечают православный праздник святой Анны, матери пресвятой Богородицы. В народном календаре этот день также известен как Анна Темная, так как на него приходится самый короткий день в году. По народным приметам, если в этот день на деревьях был иней, это предвещало хороший урожай. На Руси издревле смотрели, как лежит снег у изгороди, и если между покровом и забором был просвет, также ждали урожайного лета. По погоде в день Анны предсказывали метеоусловия на Новый год. Какая она 22 декабря, такой будет и в начале января.

Особые обычаи в День святой Анны касались беременных женщин. Им нельзя было разводить огонь, вязать или вышивать, показываться на глаза юродивым или увечным людям. Считалось, что если беременная ослушается и нарушит запрет, то огонь оставит отметину на теле младенца, запутавшиеся нитки скрутят пуповину, а убогие передадут малышу свои увечья.

Екатеринбург, Елена Сычева

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