Андрей Кузнецов останется руководителем свердловских эсеров еще на два года

Руководитель Свердловского отделения партии «Справедливая Россия – за правду» Андрей Кузнецов останется на этом посту еще на два года. Продление его полномочий одобрил президиум центрального совета и лидер партии Сергей Миронов.

Кузнецов был избран председателем регионального отделения «Справедливой России» в апреле 2019 года. За три года в результате избирательных кампаний депутатами стали 47 представителей партии. В парламентских выборах 2021 года Андрей Кузнецов избран депутатом Госдумы, в заксобрании Свердловской области сформирована фракция из четырех депутатов. В 2022 году Кузнецов принял участие в выборах губернатора Свердловской области и занял третье место, набрав 9,15% голосов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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