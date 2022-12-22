Автобус Екатеринбург – Челябинск попал в топ самых популярных туристических маршрутов

Только один уральский маршрут попал в топ-20 самых популярных в России. Это автобус Екатеринбург – Челябинск, в рейтинге tutu.ru он занял 17-е место. По сравнению с прошлым годом это направление сдало четыре позиции – ранее он был на 13-м месте. Также уточняется, что за год путешествие между двумя уральскими столицами на автобусе подорожало на 11%.

Самыми популярными маршрутами стали столичные: чаще всего россияне ездили из Москвы в Ростов-на-Дону, Переславль-Залесский, Воронеж, Киржач и Рязань. Из региональных выше всего – рейс из Томска в Новосибирск, 7-е место.

Екатеринбург, Марина Иванова

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