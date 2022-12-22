В голосовании по выбору объектов для благоустройства лидирует парк «Уралмаш»

Подошла к концу первая неделя голосования по выбору общественной территории, которая должна попасть в шорт-лист претендентов на благоустройство в 2024 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Как сообщили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга, более 400 жителей уральской столицы уже сделали свой выбор. Из них 299 человек, поддержали летний парк «Уралмаш». На втором месте – парк 50-летия ВЛКСМ (105 голосов).

Напомним, в голосовании участвуют:

• парк имени Ф. Энгельса, Октябрьский район;

• летний парк «Уралмаш», Орджоникидзевский район;

• парк Блюхера, Кировский район;

• сквер по улице Титова, Чкаловский район;

• парк 50-летия ВЛКСМ, Ленинский район;

• парк 50-летия Советской власти (Метеогорка), Октябрьский район;

• парк имени Чкалова (улица Патриса Лумумбы), Чкаловский район.

Также екатеринбуржцы могут предложить свой вариант. На сегодняшний день в перечень предложений попали следующие объекты, за которые также можно отдать голос, указав их в графе «Свой вариант»:

• набережная от улицы Колмогорова до улицы Челюскинцев;

• парк «Каменные Палатки»;

• парк «Березовая роща»;

• Основинский парк;

• Южный парк на улице Шварца;

• парк «Химмаш».

Сделать свой выбор можно до 16 января 2023 года через «Платформу обратной связи», разработанную Министерством цифрового развития России с верификацией через «Госуслуги».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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