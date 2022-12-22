Из элитного детсада, где воспитатель ударила ребенка, уволили директора

Прокуратура Ленинского района сообщила о том, что завершила проверку в одном из филиалов детского сада «Согласие» в Екатеринбурге. Поводом стала публикация видео, на котором видно, как воспитатель наотмашь бьет двухлетнюю девочку. Ревизия этот факт подтвердила – сейчас расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Помимо того, оказалось, что в детском саду нарушены требования пожарной безопасности. «В дошкольном учреждении допускается хранение различных материалов под лестничным маршем, а также на лестничной клетке второго эвакуационного выхода», – сообщили в пресс-службе надзорного ведомства.

Там также рассказали, что еще до конца проверки воспитатель, которая ударила ребенка, была уволена, равно как и директор филиала, где все произошло.

Екатеринбург, Елена Сычева

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