В Екатеринбурге снова резко потеплеет

В Свердловской области продолжают раскачиваться погодные качели. Вслед за 20-градусными морозами на Урал идет потепление. Уже завтра днем в Екатеринбурге будет 0…+1 градус. Вероятен мокрый снег. Такая же погода ожидается и в субботу.

Впрочем, в воскресенье начнет холодать – столбики термометров опустятся до -4 °C, в ночь на понедельник будет около -8.

Екатеринбург, Елена Сычева

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