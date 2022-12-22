В Екатеринбурге снова резко потеплеет

В Свердловской области продолжают раскачиваться погодные качели. Вслед за 20-градусными морозами на Урал идет потепление. Уже завтра днем в Екатеринбурге будет 0…+1 градус. Вероятен мокрый снег. Такая же погода ожидается и в субботу.
Впрочем, в воскресенье начнет холодать – столбики термометров опустятся до -4 °C, в ночь на понедельник будет около -8.
Екатеринбург, Елена Сычева
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