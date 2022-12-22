Разрушенную паводком плотину отремонтировали только после решения суда

В Горноуральском городском округе после решения суда администрация отремонтировала плотину на Верхне-Исинском водохранилище.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 4 июля 2021 года из-за паводка на территории Горноуральского городского округа был введён режим ЧС. Была разрушена насыпь, повреждена плотина на реке Иса, что привело к появлению обрывов вблизи автомобильной дороги и валке деревьев, а также обмелению Верхне-Исинского водохранилища (Иван-озера). При этом органы МСУ Горноуральского округа никаких мер не принимали.

В этой связи Нижнетагильский межрайонный природоохранный прокурор обратился в Ленинский районный суд Нижнего Тагила с требованием возложить на администрацию обязанность привести плотину в порядок.

Суд удовлетворил исковые требования прокурора в полном объеме.

В настоящее время решение суда администрацией Горноуральского городского округа исполнено, работы по текущему ремонту гидротехнического сооружения Верхне-Исинского пруда на реке Иса завершены.

Нижний Тагил, Елена Владимирова

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