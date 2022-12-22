Заключен договор на строительство третьего этапа автодороги Дюртюли – Ачит

В Свердловской области подготовка к строительству участка скоростной трассы М-12 вошла в активную фазу. Госкомпания «Автодор» и акционерное общество ДСК «Автобан» заключили договор на строительство третьего этапа дороги Дюртюли – Ачит, проходящего по территории Свердловской области. На сайте госзакупок сообщается, что цена договора составила 39 млрд 247 млн 434 тысячи рублей.

Как рассказали в ДИПе, на данном этапе запланировано строительство двух транспортных развязок: на пересечении с дорогой регионального значения Ачит – Месягутово и на примыкании к федеральной автомобильной дороге Р-242 Пермь – Екатеринбург.

На объекте запроектировано строительство пяти мостов, трех биопереходов для прохождения диких животных и сельхозпереходов для перегона техники и скота. Будут возведены путепроводы в местах пересечения скоростной трассы с автомобильными дорогами.

Самый интересный объект на этом этапе – мост через реку Большая Сарана. Высота его опор до 57 метров, длина – 540 метров.

Движение по 43-километровому участку скоростной трассы Москва – Казань – Екатеринбург должно быть открыто в конце 2024 года.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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