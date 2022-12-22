В Богдановиче в пожаре погибла бабушка с двумя внучками

Сегодня днем в Богдановиче случился пожар в многоквартирном доме по улице Тимирязева. По данным МЧС, загорелась квартира на втором этаже. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тела трех человек – женщины и двух маленьких девочек. Они погибли, надышавшись угарным газом.

По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Точные обстоятельства будут установлены по результатам пожаро-технической экспертизы, сообщили в областной прокуратуре.

Правоохранительные органы установили личности погибших. «Это две родные сестры – девочки Маша и Саша, в возрасте 3 и 6 лет соответственно. Обе – воспитанницы детского сада. От едкого дыма также скончалась их 62-летняя бабушка. Мамы детей в момент происшествия дома не было. Отец в семье не проживает», – сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Следственный комитет и прокуратура проводят проверку. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Богданович, Ангелина Сергеева

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