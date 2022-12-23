В Екатеринбурге посадили дельца, который профессионально выживал соседей из квартир

В Екатеринбурге вынесли приговор «черному риелтору» Виталию Жигареву – он скупал доли в квартирах, а затем создавал там невыносимые условия жизни, чтобы задарма заполучить жилье и продать его по рыночной стоимости.

Жигарев работал по этой схеме в 2006-2015 годах вместе со своим братом. «К примеру, в 2013 году Виталий Жигарев, действуя совместно с братом, с целью принуждения другого жильца к продаже его доли демонтировал в квартире входные двери, покрасил пол и стены веществом черного цвета, разливал по квартире жидкость с запахом керосина, уничтожил личные вещи соседа, электроприборы, повредил предметы мебели, межкомнатную дверь, уничтожил замки, вырезал электропроводку, угрожал убийством, причинением вреда здоровью и прочее», – прокомментировали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области.

От деятельности братьев пострадал 21 человек. Как сообщили в УМВД по Екатеринбургу, в августе 2015 года братьям было предъявлено обвинение, после чего Виталий Жигарев скрылся от следствия и был объявлен в федеральный розыск. В марте 2022 года его задержали в другом регионе.

«Черного риелтора» судили по ч. 2 ст. 179 УК РФ «Принуждение к совершению сделки под угрозой применения насилия, уничтожения или повреждения чужого имущества, при отсутствии признаков вымогательства, с применением насилия, в составе организованной группы», ч. 1 ст. 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение чужого имущества, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба». Свою вину он не признал. Мужчина получил 5 лет колонии общего режима, приговор в силу не вступил. Его брат был осужден в 2016 году на 5 лет.

Екатеринбург, Марина Иванова

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