На фасаде УрГАХУ вместо Z-баннера повесят огромный экран

Сегодня утром на южном фасаде Уральского государственного архитектурно-художественного института рабочие начали демонтировать баннер с буквой Z. Как сообщили в пресс-службе вуза, вместо полотна на стене будет установлен светодиодный экран высокой четкости. На нем будут демонстрироваться социальные рекламные ролики исторической, патриотической и другой общественно-значимой тематики.

Монтаж экрана проводит компания «Фьючер Медиа», в дальнейшем она будет контролировать программное наполнение рекламного экрана. Вместе с руководством УрГАХУ подрядчик проведет творческий конкурс среди студентов и преподавателей на создание социальных и патриотичных роликов. Предполагается, что первые творческие работы на экране покажут в начале весеннего семестра.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»