Россияне поддержали повышение призывного возраста, но с нюансами

Россияне поддержали повышение призывного возраста с 18 до 21 года, таковы результаты исследования общественного мнения, которое провел портал SuperJob. Идею главы Минобороны РФ Сергея Шойгу 42% россиян поддержали, 27% – нет.

Впрочем, у второй части идеи нашлось меньше поклонников – инициативу о том, чтобы повысить максимальный срок призыва до 30 лет с 27, одобрил каждый третий (32%), а 46% отнеслись к ней отрицательно.

«Среди мужчин (особенно служивших в армии по призыву) сторонников инициативы в целом больше, чем среди женщин. Россияне старше 45 лет поддерживают идею Сергея Шойгу чаще россиян в возрасте до 34 лет. Граждане, имеющие детей, хотели бы, чтобы минимальный возраст до призыва составлял 21 год, но повышение предельного возраста не одобряют», – отметили аналитики.

Екатеринбург, Елена Сычева

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