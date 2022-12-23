В Екатеринбурге арестовали на пять суток водителя за тонировку

Чкаловский районный суд Екатеринбурга назначил пять суток административного ареста 21-летнему парню за отказ снимать тонировку с автомобиля. Сотрудники ГИБДД несколько раз ловили нарушителя и выписывали протоколы, но молодой человек игнорировал законные требования и продолжал ездить на ВАЗ 2114 с тонированными стеклами. В итоге Госавтоинспекция обратилась в суд. Екатеринбуржец признан виновным по части 1 статьи 19.3 КоАП РФ «Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции».

Госавтоинспекция напоминает автомобилистам, что тонировка передних и боковых стекол увеличивает риск возникновения аварий, особенно в темное время суток и в условиях плохой погоды. При отсутствии тонировки водитель способен увидеть пешехода примерно за 100 метров, а затемнение стекол снижает этот показатель до 35 – 70 метров.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»