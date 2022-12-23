Екатеринбуржец через суд добился демонтажа вывески со своего балкона

Свердловский областной суд оставил в силе решение Кировского райсуда, который вынес решение о демонтаже вывески с балкона жителя Екатеринбурга.

Как сообщили в пресс-службе суда, мужчина по имени Александр владеет квартирой на улице Комсомольской. Его сосед снизу перевел свою квартиру в категорию нежилых помещений и сдал в аренду предпринимателю. Арендатор разместил над входом в помещение вывеску, прикрепив ее к несущей стене дома и к внешней стороне балкона Александра. Из-за этого у мужчины возникли проблемы с остеклением балкона.

Не сумев решить вопрос по-соседски, Александр подал иск в Кировский районный суд. Он просил обязать соседа и его арендатора убрать вывеску, а также взыскать с них расходы на представителя в размере 37 тысяч рублей. Суд удовлетворил его требования, только сократил размер выплаты до 30 тысяч рублей.

Сосед не согласился и подал апелляцию. Он доказывал, что вывеска расположена законно, ее размещение было согласовано в установленном порядке с органом местного самоуправления в 2013 году.

Суд учел, что из-за размещения ответчиками вывески у истца возникли трудности с остеклением балкона, что нарушает его права и законные интересы. Решение первой инстанции оставлено без изменений.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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