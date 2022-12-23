В эти выходные в Екатеринбурге продолжат работу пункты вакцинации в ТЦ

В Екатеринбурге и ряде других городов области в канун новогодних праздников будут работать выездные пункты вакцинации, расположенные в торговых центрах. Желающие могут бесплатно привиться против новой коронавирусной инфекции, гепатита В, дифтерии и других заболеваний в торговых центрах, сообщили в ДИПе.
Выездные пункты работают по следующему графику:
В Екатеринбурге
ТРЦ «Гринвич» (ул. 8 Марта, 46) – 23 декабря с 12.00 до 18.00, 24 декабря с 10.00 до 16.00
ТЦ «МЕГА» (ул. Металлургов, 87) – 23 декабря с 12.00 до 18.00, 24 декабря с 10.00 до 14.00
ТЦ «Дирижабль» (ул. Академика Шварца, 17) – 23 декабря с 14.00 до 18.00, 24 декабря с 10.00 до 14.00
ТРЦ «Кировский» (Сиреневый бульвар, 2а) – 23 декабря с 14.00 до 18.00, 24 декабря с 10.00 до 14.00
ТРЦ «ВеерМолл» (просп. Космонавтов, 108Д) – 23 декабря с 15.00 до 18.00, 24 декабря с 10.00 до 14.00
В Ирбите
Спортпавильон «Юность» (ул. Свердлова, 17А) – 27 декабря с 9.00 до 14.00
Гостиница «Ница» (ул. Первомайская, 46) – 29 декабря с 9.00 до 14.00
В Сысерти
ТЦ «Бажов» (ул. Коммуны, 37) – 29 декабря с 10.00 до 13.00
В п. Бисерть
ТЦ «Магнит» (ул. Тимирязева) – 24 декабря с 11.00 до 14.00
Ознакомиться с полным графиком выездных пунктов вакцинации и кабинетов вакцинации в Екатеринбурге и Свердловской области можно на этом сайте.
Всем пришедшим на вакцинацию при себе необходимо иметь паспорт, медицинский полис и СНИЛС.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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