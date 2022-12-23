В Кировграде посадили наркомана, который украл у дилера героин

Кировградский городской суд вынес приговор жителю Верхнего Тагила, который украл наркотики у женщины-дилера.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, Сергей Зотов в апреле 2022 года узнал, что в Верхнем Тагиле живет женщина, которая торгует наркотиками. Он пришел к ней домой и потребовал отдать ему 11,19 г героина – так как гость был куда сильнее, женщина отдала наркотик. Зотов принес его домой и хранил там несколько дней, пока сверток не нашли полицейские. Наркоман получил 6 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.

Кировград, Марина Иванова

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