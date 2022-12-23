В Екатеринбурге увеличилось число жалоб на финансовые и образовательные услуги

Екатеринбургский муниципальный центр защиты потребителей подвел итоги работы за 2022 год. Горожане стали чаще сталкиваться с недобросовестными продавцами и ложной рекламой. Кроме того, в полтора раза выросло число жалоб на финансовые услуги. О самых распространенных случаях рассказала на пресс-конференции директор центра Янина Голубева.

Весной этого года специалисты зарегистрировали резкий рост жалоб покупателей, которые не могли получить заранее оплаченный товар. Продавцы и контрагенты ссылались на экономические санкции и логистические проблемы после начала специальной военной операции на Украине. Зачастую речь шла о поставке дорогостоящих товаров.

«Приведу показательный пример. Один из крупных изготовителей кухонных гарнитуров отказался передавать клиенту встроенный холодильник «Самсунг» стоимостью порядка 100 тысяч рублей, так как южнокорейская компания на тот момент приостановила поставки бытовой техники в Россию. Изготовитель не предложил никаких компенсаций, после чего клиент обратился в центр защиты потребителей. Мы провели серьезный анализ ситуации и выяснили, что договор с клиентом был заключен уже после начала СВО, и более того, после того, как «Самсунг» публично объявил о приостановке поставок. Профессиональный продавец должен был оценить эти риски, но изготовитель, наоборот, заверил покупателя, что у него есть запасы импортной техники на складе. И только к моменту исполнения договора клиенту было объявлено, что такого холодильника нет и не будет. Мы помогли решить этот спор в претензионном порядке, так как потребитель не должен нести риски предпринимателя», – рассказала Янина Голубева.

Еще один тренд 2022 года – жалобы на дистанционные образовательные услуги. Как правило, пострадавшие – молодые люди, которые либо готовятся к поступлению в вуз, либо хотят освоить новую профессию. В Екатеринбурге студент увидел рекламу довольно известной частной школы, которая обещала научить IT-технологиям с нуля. Молодой человек заключил договор по интернету, оплатил курсы стоимостью более 100 тысяч рублей, для этого взял кредит. По факту вместо обучения ему дали доступ к образовательной платформе, где был набор лекций и семинаров. Программа для неподготовленного слушателя была сложной. Задания, которые выполнял студент, браковались без возможности обсудить ошибки с лектором. Молодой человек подал претензию организаторам курсов, но ему вернули только часть денег. Тогда с помощью специалистов центра по защите потребителей он обратился в суд и выиграл дело. Теперь студент вместо 55 тысяч рублей получит более 250 тысяч, так как школа обязана заплатить еще и неустойку, штраф и компенсировать понесенные убытки (оплата процентов по кредиту).

«Предпринимателям невыгодно отказываться от претензионных требований потребителя, если эти требования законны», – подчеркнула Янина Голубева.

Также участились случаи финансового мошенничества с банковскими счетами. Центр защиты потребителей занимает по этому вопросу жесткую позицию: банки должны отвечать за безопасность счетов клиентов и компенсировать убытки. Кроме того, специалистам все еще приходится разбираться с ситуациями, когда банк навязывает страховку при заключении кредитного договора, в результате чего платеж клиента вырастает в несколько раз. Нередко жертвами таких обманов становятся пенсионеры в преклонном возрасте.

В целом статистика по обращениям в Екатеринбургский центр защиты потребителей за 2022 год выглядит так: 21% – жалобы в сфере ЖКХ, более 17% – финансовые услуги, чуть более 10% – медицинские и косметологические услуги, 8% – ремонт техники, 8% – строительные работы, 7% – юридические услуги, 3% – образовательные услуги.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»