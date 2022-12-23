В центре Екатеринбурга появился гигантский медведь (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Вайнера появился гигантский белый медведь. Фигура уже привлекает к себе много внимания, прохожие фотографируются с ней и разглядывают ее.

Отметим, в этом году в зоопарке Екатеринбурга появилась новая обитательница – белая медведица Хатанга. Белый мишка Умка, который несколько лет жил в зоопарке, погиб в прошлом году, у него была опухоль, которая и стала причиной гибели животного. Первоначально в ней обвинили посетителей, кидавших разные предметы в вольеру, которые ел медведь и мог погибнуть от этого.

Екатеринбург, Елена Сычева

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