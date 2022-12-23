В Екатеринбурге по концессии построят и реконструируют 10 социальных объектов – в том числе парки и стадионы (СПИСОК)

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил перечень из десяти социально значимых объектов, в отношении которых запланировано заключение концессионных соглашений.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, что-то будет реконструировано, что-то – построено с нуля.
Перечень выглядит следующим образом:
– строительство школы на 1,5 тысячи мест в Чкаловском районе;
– реконструкция природно-исторического парка «Палкино»;
– создание трамвайной линии в Академическом районе длиной почти 21 километр;
– строительство ФОК с ледовой ареной и бассейном на улицах Тенистой – Суходольской;
– строительство ФОК с ледовой ареной, спортивным залом и бассейном в микрорайоне Солнечном;
– реконструкция детского оздоровительного лагеря имени А. Гайдара;
– строительство стадиона технических видов спорта вблизи Патрушихинского пруда;
– строительство здания для общеобразовательной организации на 1,1 тысячи мест в Орджоникидзевском районе;
– реконструкция бассейна на улице Крауля, 89;
– реконструкция летнего парка «Уралмаш».
В администрации Екатеринбурга отметили, что от использования концессий город выигрывает дважды: с одной стороны, получает школы, парки и спортивные комплексы, а с другой – может направить освободившиеся бюджетные деньги на создание еще большего количества детских садов, оздоровительных лагерей и другой необходимой инфраструктуры.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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