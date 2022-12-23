В Екатеринбурге на все праздники введен противопожарный режим

В Екатеринбурге с 24 декабря по 22 января устанавливается особый противопожарный режим. Соответствующее постановление сегодня подписал глава города Алексей Орлов.

«Несмотря на первичные меры пожарной безопасности и общее снижение количества таких происшествий, к сожалению, с наступлением новогодних и рождественских праздников количество возгораний в жилом секторе и в садоводческих некоммерческих товариществах увеличивается. Поэтому для защиты горожан на время каникул в Екатеринбурге необходимо ввести особый противопожарный режим», – прокомментировал мэр.

Чтобы предотвратить и ликвидировать возможные возгорания, в местах проведения праздничных мероприятий будет патрулирование МЧС. Также спасатели увеличат количество рейдов для разъяснительных бесед с горожанами.

В мэрии также рекомендовали горожанам соблюдать правила безопасности во время запуска пиротехники и фейерверков.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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