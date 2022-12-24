Три уральских города получат почти 300 млн на благоустройство за лучшие в стране проекты

Верхняя Пышма, Каменск-Уральский и Сысерть стали победителями Всероссийского конкурса лучших проектов комфортной городской среды. Так, Сысерть получит из федерального бюджета грант на 90 млн рублей на благоустройство «Горного парка», который станет продолжением исторической набережной и соединит город с «Бажовскими местами».

Также 100 млн рублей получит Верхняя Пышма – на благоустройство бульвара-сада на Успенском проспекте.

Еще 106 млн получит Каменск-Уральский на проект»Байновский сад», который сейчас находится в запустении и используется, в основном, для выгула собак. Вместо этого там появится природная зона и культурно-развлекательная часть с торговым бульваром, амфитеатром и оранжереей.

«Проекты востребованы, будут служить украшением городов и принесут пользу людям», – сказал министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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