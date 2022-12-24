Синоптики дали прогноз погоды на предновогоднюю неделю

Наступившая оттепель недолго задержится на Урале. Как рассказала главный синоптик Свердловской области Галина Шепоренко, теплый воздух на территорию региона принесли западные ветры с центральных районов Атлантики. Но уже в начале следующей недели установится умеренно морозная погода.

«Преобладающая температура последней пятидневки года – ночью -12,-17°, в середине недели на севере Свердловской области до -25°, днем -9,-15°. Небольшой снег вероятен в ближайшие день-два и в последние предновогодние дни», – отметила метеоролог.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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