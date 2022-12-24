Семьям мобилизованных свердловчан выплатили более 580 миллионов рублей

Единовременные денежные выплаты семьям мобилизованных свердловчан на 23 декабря cоставили 581 миллион 500 тысяч рублей. Всего проведено 29075 выплат, сообщили в пресс-службе правительства Свердловской области.

Напомним, ближайшие родственники мобилизованных могут получить единовременную выплату 20 тысяч рублей – на семью, а также 20 тысяч на каждого из детей военнослужащего. Выплата назначается автоматически после передачи муниципалитетами списков получателей в минсоцполитики Свердловской области. Кроме того, близкие родственники могут самостоятельно обратиться в территориальное управление социальной политики по месту жительства.

Меры поддержки семьям мобилизованных в Свердловской области были приняты 20 октября.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»