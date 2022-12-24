В лесах начали подкармливать косуль, глухарей и кабанов

Охотхозяйства начали подкармливать диких животных. Для глухарей устраивают специальные кормушки с зерном и необмолоченными снопами из зерновых культур. Зерно является самым питательным зимним кормом и для кабанов. Для косуль и лосей зимой ставят ящики с солью, это минеральная добавка, необходимая самкам для роста рогов, а самкам – для вынашивания здорового потомства.

«В подкормке, в первую очередь, нуждаются косули. Они питаются кустарниковой растительностью, пытаются добывать траву из-под снега – таких доступных участков в лесу зимой очень мало. Поэтому охотпользователи готовят для животных кормовые поля – специальные участки, которые засевают клевером, рапсом и другими культурами. Кроме того, для косуль с лета запасены сено в стогах и лиственные веники», – рассказал директор департамента по охране, контролю и регулированию использования животного мира Свердловской области Александр Кузнецов.

Подкармливать лесных животных помогают и производители овощей, поставляя в охотхозяйства капустные листья и морковь.

Екатеринбург, Марина Иванова

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