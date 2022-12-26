Итоги опроса: каждый пятый свердловчанин попал под сокращение

В Свердловской области практически каждая вторая компания в этом году провела сокращения, под которые попал каждый пятый житель области. Чаще прочих это случалось с представителями сфер «Искусство, развлечения, масс-медиа» (33%), «Управление персоналом» (30%), «Маркетинг, реклама, PR» и «Туризм, гостиницы, рестораны» (по 29%), «Высший менеджмент» (27%). Реже всего сокращения проходили в сфере закупок, у юристов, медиков и фармацевтов, среди работников науки и образования и на госслужб. Такие итоги опроса, проведенного среди соискателей, приводит служба исследований hh.ru.

Еще 29% свердловчан сообщили, что у них на работе были выборочные сокращения (чаще всего такой ответ давали в сфере добычи сырья, производства и высшего менеджмента – по 34%). 11% считают, что в 2022 году в их компании сократили многих работников (чаще всего такой вариант ответа выбирали маркетологи и административный персонал – по 24%).

Чуть более половины опрошенных признались, что в 2022 году в их деятельности не произошло изменений, 5% отметили, что их должность переформулировали без изменения функционала. 7% опрошенных жителей Свердловской области в 2022 году смогли добиться повышения: чаще всего таких респондентов можно встретить среди HR-менеджеров (12%), специалистов по добыче сырья (11%) и среди ИТ-специалистов (10%). Понижение в должности в 2022 году коснулось 5% свердловчан. Чаще всего с этим сталкивались рабочий персонал (11%) и госслужащие (10%).

Екатеринбург, Марина Иванова

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