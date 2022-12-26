Уральские ученые вывели сорт абрикоса, который выдерживает до -40 °С (ФОТО)

Селекционеры из УрФАНИЦ УрО РАН вывели новый сорт абрикоса, который отличается особой морозостойкостью и урожайностью. Сорт «Призер» рекомендован учеными для выращивания в Уральском регионе.

Выведенная культура может выдерживать до -40 °С, а с одного дерева можно собрать до 30 кг плодов. Селекционеры также отмечают ежегодное плодоношение сорта и красивые крупные плоды весом до 25 граммов. Фрукт рекомендуется употреблять в свежем виде, но он подойдет и для переработки: компотов, джемов, варенья.

Сорт абрикоса «Призер» получил золотую медаль на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень – 2022» и на отраслевой выставке в Челябинске.

«Уральский климат имеет ряд неблагоприятных моментов для садоводства: сравнительно короткий вегетационный период, возврат поздних весенних холодов, незначительное количество атмосферных осадков, суховеи, суровые и малоснежные зимы. Тем не менее, суровый климат не является препятствием для выращивания в нашей почвенно-климатической зоне абрикоса. Новый сорт «Призер» обладает высокой зимостойкостью – цветковые почки устойчивы к зимним колебаниям температуры и весенним заморозкам, стабильными и высокими урожаями – 13,5 тонны с гектара. Кроме того, новый сорт неприхотлив в выращивании», – рассказал Фирудин Гасымов, ведущий научный сотрудник Южно-Уральского НИИ садоводства и картофелеводства (подразделение УрФАНИЦ УрО РАН), к.с-х.н., автор сорта.

Работа по выведению сорта «Призер» длилась почти 30 лет. Работа над ним началась в 1992 году, в 2001-м селекционеры отобрали сеянец в число перспективных, а в 2008 году – передали в Госсортоиспытание.

Этот сорт характеризуется средним сроком цветения – в середине мая и средним сроком созревания – с конца июля по начало августа. Он устойчив к болезням и вредителям. Однако, как и другие сорта абрикоса, боится подопревания корневой шейки, поэтому его необходимо сажать на возвышенных местах.

Екатеринбург, Челябинск, Елена Владимирова

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