«Спецавтобаза» рассказала, как будет вывозить мусор в праздники

В каникулы «Спецавтобаза», которая работает в 34 муниципалитетах Свердловской области, будет вывозить мусор в обычном режиме. Об этом сообщили в пресс-службе предприятия. В процессе будут задействованы больше 300 машин.

«Мусор с контейнерных площадок при многоквартирных домах будем вывозить ежедневно с 07:00 до 23:00 согласно СанПиН. На территориях, где действует помешковый сбор, – по установленному графику. Все поступающие от жителей заявки о переполнении будем оперативно отрабатывать. Такая работа в штатном режиме ежегодно позволяет нам провести новогодние праздники без происшествий», – объяснил заместитель директора по транспортированию и обращению с ТКО Сергей Тесля.

Представители «Спецавтобазы» напомнили, что в праздники автомобилисты особенно часто паркуют машины во дворах так, что перегораживают проезд к контейнерной площадке. Нередко управляющие компании забывают вовремя очищать внутридворовые дороги, из-за чего тяжелые машины также не могут проехать к бакам.

«В случае переполнения контейнеров жители могут оперативно сообщить об этом через мессенджеры WhatsApp и Viber по номеру +7(912) 690-07-00. Садоводы же могут задавать вопросы по вывозу ТКО через онлайн-диспетчера в мессенджерах WhatsApp, Telegram и Viber по номеру +7(953) 002-10-30. Все обращения рассмотрят в привычном режиме и возьмут в работу. Кол-центр будет принимать звонки и консультировать по всем вопросам обращения с ТКО каждый день с 08:00 до 20:00 по номеру 8 (800) 775-00-96», – добавили в пресс-службе регионального оператора.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2022, РИА «Новый День»