Пассажирский автобус попал в ДТП (ФОТО)

Сегодня рано утром на 21-м км автодороги Нижняя Тура – Качканар в районе закрытого города Лесной попал в ДТП пассажирский автобус.

Как сообщили в пресс-службе областного УГИБДД, 57-летний водитель автобуса «Киа Гранбирд» неправильно выбрал скорость, не справился с управлением и съехал с проезжей части вправо. В момент аварии пассажиров в автобусе не было. Водитель был пристегнут и не пострадал.

Автоинспекторы установили, что автобус принадлежит одному из городских предприятий Лесного и ехал за пассажирами.

В ГИБДД напоминают, что скорость должна соответствовать дорожным и погодным условиям.

Лесной, Елена Владимирова

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