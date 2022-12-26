Льготникам увеличили компенсацию за покупку газового оборудования

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев увеличил с 70 до 100 тысяч рублей размер компенсации за покупку газового оборудования некоторым категориям льготников.

В ДИПе напоминают, что в регионе реализуется программа социальной газификации, объявленная президентом России. Свердловчане могут подать заявку на социальную догазификацию, в рамках которой газораспределительная сеть подводится к границам участка заявителя бесплатно. Кроме того, разработаны меры социальной поддержки льготных категорий граждан, при газификации домовладений можно частично компенсировать затраты на строительство газопровода внутри участка, приобретение газового котла, газовой плиты, счетчика, электромагнитного клапана с датчиком загазованности и сигнализатора загазованности. До сих пор компенсировать можно было до 70 тысяч рублей, в 2023 году сумма компенсации возрастает до 100 тысяч.

На компенсацию могут рассчитывать: малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие люди; уральцы, достигшие возраста 60 или 55 лет (соответственно мужчины и женщины); граждане, которым установлена досрочная страховая пенсия по старости, страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности; медицинские и педагогические работники, проживающие в сельской местности. Также есть возможность газификации дома за счет областного материнского капитала, который с 2023 составит 160 687 рублей.

Подать заявку на социальную догазификацию, в рамках которой газораспределительная сеть подводится к границам участка заявителя бесплатно, можно тремя способами:

– на официальном портале Единого оператора газификации Российской Федерации;

– на портале «Госуслуги»;

– в офисах газораспределительных организаций, представленных на территории.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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