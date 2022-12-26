Кинологи выяснили, каких собак предпочитают екатеринбуржцы

Российская кинологическая федерация рассказала о самых популярных породах собак у жителей Екатеринбурга в уходящем 2022 году. Специалисты отмечают, что прослеживается тенденция заводить себе маленьких питомцев.

«В Екатеринбурге тройка лидеров несколько отличается от общероссийской: второе место заняла порода джек-рассел-терьер, а третье – чихуахуа. В списке популярных пород в Екатеринбурге можно найти такие породы, как сиба, брюссельский гриффон, в общероссийском рейтинге они не попали в топ-10 самых популярных пород», – комментирует президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев.

Топ-10 самых популярных пород собак у жителей Екатеринбурга в 2022 году был составлен на основании единой родословной книги РКФ, в которой ежегодно регистрируется около 355 тысяч щенков. По данным Российской кинологической федерации, самой популярной породой в Екатеринбурге в этом году оказалась порода немецкий шпиц. На второй строчке рейтинга – джек-рассел-терьер, третье место – у породы йоркширский терьер. Стоит отметить, что в топ-3 не попала порода вельш корги пемброк. Общероссийская тенденция говорит о том, что эти собаки набирают популярность, однако в Екатеринбурге корги заняли лишь 8-ю строчку.

Вот как выглядит рейтинг топ-10 самых популярных пород у жителей Екатеринбурга в 2022 году:

1. Немецкий шпиц

2. Джек рассел терьер

3. Чихуахуа

4. Йоркширский терьер

5. Золотистый ретривер

6. Среднеазиатская овчарка

7. Брюссельский грифон

8. Вельш корги пемброк

9. Мопс

10. Сиба

Екатеринбург, Елена Владимирова

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