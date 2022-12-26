Осуждены строители, убившие коллегу за нарушение трудовой дисциплины

В Свердловском областном суде огласили приговор двум строителям, которые признаны виновными в убийстве коллеги.

Как сообщили в пресс-службе суда, 31 мая этого года трое мужчин, в том числе – подсудимые Марат Сафин и Динар Канифов, строили баню в СНТ «Заречное», недалеко от пгт. Верх-Нейвинский. Вечером работники выпили и разругались из-за того, что один из строителей отлынивал от работы. Нарушителя трудовой дисциплины избили и задушили. Тело подельники закопали на этом же участке, но позже перезахоронили на соседнем, так как испугались, что труп будет быстро найден.

Как установил суд, бытовой конфликт с потерпевшим возник сначала у Сафина, он начал избивать потерпевшего, а затем душить руками. Сам справиться не смог и обратился за помощью к Канифову, вдвоем они задушили коллегу.

Канифов свою вину признал частично, ссылаясь на то, что его роль в преступлении незначительна. Сафин же признал, что потерпевший скончался, вероятно, от его действий.

Марата Сафина суд приговорил к 16 годам колонии строгого режима. Динару Канифову было назначено наказание в виде 14 лет строгого режима. После отбытия основного наказания каждому из них будет ограничена свобода на полтора года.

Также подсудимые обязаны выплатить родным убитого компенсацию морального вреда: Сафин в размере 1 миллиона рублей, Канифов – 600 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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