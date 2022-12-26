Алексей Орлов показал горожанам обещанный сюрприз (ФОТО)

Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов принял участие в открытии новогоднего оформления на главной пешеходной улице города – Вайнера.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при поддержке компании «Сима-ленд» здесь появились многометровые светящиеся фигуры – белый медведь и корабль с алыми парусами, ажурные скамейки и фотозона.

Алексея Орлов заявил, что, когда жители других городов увидят изображения новогодних арт-объектов, они непременно захотят приехать в Екатеринбург.

Напомним, главный ледовый городок Екатеринбурга откроется 30 декабря в 17-00 и будет работать до 15 января.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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