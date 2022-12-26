В центре Екатеринбурга заработал пятиметровый шар из 50 тысяч светодиодов

Пятиметровый шар из более, чем 50 000 светодиодов заработал у часовни святой Екатерины в центре уральской столицы. Каждые десять секунд на арт-объекте появляется один из 23 праздничных узоров и надпись «Екатеринбургу 300 лет».

«Получилась уютная и красивая локация. Это фотозона для жителей и гостей города. Екатеринбург готов дать новые впечатления. И все будут возвращаться домой с хорошим настроением», – делится впечатлениями глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Впервые в истории города деревья рядом с шаром украсили гирляндами, которые создают ощущение тепла, окутывая все вокруг мягким желтым светом.

«Рождественское оформление родного Екатеринбурга для Фонда святой Екатерины стало уже доброй и любимой традицией. Ежегодно мы стараемся удивить гостей и жителей города и создать у них праздничное настроение и веру в чудеса», – комментирует директор Фонда святой Екатерины Александр Андреев.

Улица Вайнера тоже преобразилась – там появились огромный полярный медведь, алые паруса, музыкальный новогодний шар и многое другое. Это подарок городу от сотрудников компании «Сима-ленд», которые вложили свои средства в реализацию идеи новогоднего украшения.

Кроме того, световые композиции традиционно установлены у храмов Екатеринбурга, расположенных в центре. Так, у Храма-на-крови расположились два ангела, а у Иннокентия Московского на проспекте Ленина разместили рождественские фонарики.

Екатеринбург, Елена Васильева

Новая красивая локация в центре Екатеринбурга Новогодний светящийся шар - подарок городу от Фонда святой Екатерины Здесь будет сделано много красивых фото

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