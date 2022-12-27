Как будут работать больницы Екатеринбурга в новогодние праздники

Поликлиники Екатеринбурга на этой неделе должны будут опубликовать графики работы на новогодние праздники. Отдельные больницы уже рассказали алгоритм действий пациентов, если в период с 31 декабря по 8 января потребуется медицинская помощь.

«На сегодняшний день поликлиники еще не предоставили графики работы на новогодние праздники. Но если вам нужна будет медицинская помощь, всю информацию вы сможете узнать по телефону 122 либо в кол-центре своей больницы, телефоны есть на официальных сайтах медучреждений. Кабинеты неотложной помощи точно будут работать без выходных», – сообщили по телефону единой регистратуры Екатеринбурга.

Некоторые больницы уже рассказали, куда именно обращаться пациентам.

«В новогодние и праздничные дни в Центральной городской больнице № 3 Екатеринбурга реабилитационные стационары продолжат работать в круглосуточном режиме, пациенты будут госпитализироваться согласно маршрутизации, – рассказали «Новому Дню» в пресс-службе больницы. – Неотложная медицинская помощь прикрепленному населению будет оказываться с 8:00 до 22:00 , обслуживая вызовы на дому и оказывая медицинскую помощь в отделении неотложной и паллиативной помощи ( ул. Братьев Быковых, 16). Телефоны: вызов врача на дом – 272-27-70, кол-центр – 272-27-95».

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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